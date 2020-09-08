بالصور.. أول شيف معتمد يرافق المنتخب الوطني

ماجد محمد (صدى):
يعد الشيف محمد هزازي، هو أول شيف معتمد يرافق المنتخب الوطني لكرة القدم، على الرغم من تخرجه من المعهد الفني التقني بمدينة الطائف؛ حيث عمل في بداياته في أحد فنادق الطائف، في مجال التغذية والغرف.
وأوضح الشيف: "أخذت دورة إنتاج الطعام، وكنت مساعد طاهٍ، فما أتقنه من فنون الطهي ليس بالضرورة أن يتقنه غيري والعكس صحيح، فكل شيف له طريقته الخاصة في صنع الطبق من بدايته وحتى اللمسات الأخيرة"؛ مضيفًا: " أفتخر كوني الشيف السعودي الأول الممثل للمنتخب السعودي لكرة القدم بجميع فئاته السنية، فقد حصلت خلال هذه التجربة بعد العشرات من المشاركات الدولية " .
وتابع:" ومن ضمنها المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، ومشاركة منتخب الشباب لكرة القدم في تحقيقه اللقب في بطولة آسيا 2018، والعديد من المشاركات في دول العالم مثل التشيك، كرواتيا، ماليزيا، الصين والنمسا، ومحلياً في الوقت الراهن أعمل كشيف مكلف لنادي النصر في معسكره الداخلي المقام في مدينة الرياض، كطاهٍ محترف في هذا المجال"، بحسب موقع " العربية. نت".