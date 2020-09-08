وظيفة شاغرة في مجال التجارة الإلكترونية توفرها غرفة الشرقية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية، من خلال الموقع الإلكتروني لمركز "غرفة الشرقية للتوظيف"، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة لحملة البكالوريوس في مجال التجارة الإلكترونية، للعمل في القطاع الخاص بمدينة الدمام، بمسمى "مدير متجر إلكتروني".
واشترطت الغرفة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص مناسب، خبرة في مجال المتاجر الإلكترونية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 20/1/1442 هـ الموافق 8/9/2020 م، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .