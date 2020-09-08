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بالفيديو.. حكاية متحف الفيصل بنجران وأهم المقتنيات الأثرية التي جمعها «العم سعيد»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حكاية متحف الفيصل بنجران وأهم المقتنيات الأثرية التي جمعها «العم سعيد»

نجران (صدى):
كشف مقطع فيديو معلومات تاريخية نادرة عن متحف الفيصل بمنطقة نجران الذي أسسه العم سعيد فرج البشر بعد أن جمع القطع الأثرية النادرة والمقتنيات التاريخية .

وقال العم سعيد أنه اختار اسم الملك فيصل لتعلقه الشديد به وحكام المملكة حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ، مشيراً إلى أن مقتنياته داخل المتحف تبدأ بكتاب الله تعالى مخطوط بخط اليد وصحيح البخاري وصور وكلمات لحكام المملكة ، والأواني التراثية والبنادق بأنواعها والرماح ، وأدوات الكتابة القديمة ، والملابس التراثية للمرأة في نجران ، وغيرها من المقتنيات التراثية .

وشارك العم سعيد لأول مرة بالمهرجان الأول والثاني والثالث وقابل بعض الحكام وأهدي الملك فهد بن عبد العزيز " مسواك " ، كما أهدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض المساويك للمرحوم الملك عبد الله والأمير مشعل بن عبد العزيز وبعض الأمراء .

كما شارك العم سعيد بتراث المملكة في الخارج ، منها معرض بفرنسا و معرض في أمريكا بخمس ولايات .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
تصحيح : شرف كبير ان يكرم من الشباب
ناقد رياضي
نادي الهلال خرج من رحم شباب الرياض ، وهذا شرغ كبير ان يكرم من الشباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
زائر
النصر يوقع عقد مع ترامب المتبقي من عقده شهرين ........
ابوبدر
مع الاسف لا رقيب ولا حسيب. والا بنشري الزيت hilex 15/40 بكل محلات الوكالات ب 17 ريال يعني 4 علب بمبلغ 68 ريال. وعند البنشري سواء غيرت الزيت عنده او لا يبيعه عليك ب 27 ريال يعني 4 علب بمبلغ 108 ريال . فرق 10 ريال عن سعره الاصلي. واشتكيت عليه للتجارة وعندي رقم البلاغ وللان يبيعه بنفس السعر ولا احد جاه. مشي ياعم. الله يستر من تواليها

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