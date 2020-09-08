بالفيديو.. قائد النصر السابق يشارك لاعبي الهلال الاحتفال بالتتويج بالدوري

ماجد محمد (صدى):
أثار إبراهيم غالب قائد فريق النصر السابق، الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يحتفل مع لاعبي الهلال بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأظهر الفيديو، بعض لاعبي الهلال، من بينهم سلمان الفرج ونواف العابد ومحمد البريك والبيروفي كاريلو، يحتفلون بالتتويج باللقب؛ حيث ظهر إبراهيم غالب أيضًا، ما تسبب في إثارة الجدل.
ولعب إبراهيم غالب، في نادي النصر في الفترة ما بين 2008 حتى 2019، وكان قائدا للفريق خلال بعض المواسم، قبل انتقاله إلى صفوف الفيصلي بعد ذلك، وفسخه عقده مع النادي.