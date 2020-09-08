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بالفيديو.. قائد النصر السابق يشارك لاعبي الهلال الاحتفال بالتتويج بالدوري

Time منذ ساعة
Views 2546
بالفيديو.. قائد النصر السابق يشارك لاعبي الهلال الاحتفال بالتتويج بالدوري

ماجد محمد (صدى):
أثار إبراهيم غالب قائد فريق النصر السابق، الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يحتفل مع لاعبي الهلال بعد تتويج الزعيم بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهر الفيديو، بعض لاعبي الهلال، من بينهم سلمان الفرج ونواف العابد ومحمد البريك والبيروفي كاريلو، يحتفلون بالتتويج باللقب؛ حيث ظهر إبراهيم غالب أيضًا، ما تسبب في إثارة الجدل.

ولعب إبراهيم غالب، في نادي النصر في الفترة ما بين 2008 حتى 2019، وكان قائدا للفريق خلال بعض المواسم، قبل انتقاله إلى صفوف الفيصلي بعد ذلك، وفسخه عقده مع النادي.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
تصحيح : شرف كبير ان يكرم من الشباب
ناقد رياضي
نادي الهلال خرج من رحم شباب الرياض ، وهذا شرغ كبير ان يكرم من الشباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
زائر
النصر يوقع عقد مع ترامب المتبقي من عقده شهرين ........
ابوبدر
مع الاسف لا رقيب ولا حسيب. والا بنشري الزيت hilex 15/40 بكل محلات الوكالات ب 17 ريال يعني 4 علب بمبلغ 68 ريال. وعند البنشري سواء غيرت الزيت عنده او لا يبيعه عليك ب 27 ريال يعني 4 علب بمبلغ 108 ريال . فرق 10 ريال عن سعره الاصلي. واشتكيت عليه للتجارة وعندي رقم البلاغ وللان يبيعه بنفس السعر ولا احد جاه. مشي ياعم. الله يستر من تواليها

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