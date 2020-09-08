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بالفيديو.. قصة حي أم قرو بالرياض وسر تسميته بهذا الإسم قبل نحو 200 عام

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بالفيديو.. قصة حي أم قرو بالرياض وسر تسميته بهذا الإسم قبل نحو 200 عام

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو معلومات تاريخية نادرة عن حي أم قرو بالرياض وسر تسميته بهذا الإسم .

ووفقاً لدارة الملك عبد العزيز ، فإن حي أم قرو كانت بدايته مع الشيخ سليمان بن عبد العزيز العنجري في عهد الإمام تركي بن عبد الله عام 1240 هـ حيث استزرع أرض الحي وأحيا المنطقة وبعد ذلك باع أحفاده الأراضي للأمير أحمد بن عبد الرحمن الفيصل ثم بدأ فيها البنيان عام 1380 هـ .

وتعود تسمية الحي إلى "القرو " ويعني أحواض الماء الصغيرة التي تأتي إليها البهائم للشرب ، والمنازل طينية مختلفة الأحجام ، وكانت من تركيبات بسيطة والنوافذ من النوع القديم ، وكان هناك ما يشبه برج مراقبة وغيرها من المعالم القديمة .

 

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أحدث التعليقات

راعي البيضاء
وافي ..دامك صادق والامارات اسرائل العرب مثل ماتقول اجل عمتك موزه وديرتك الى انت منها وشهى ام اسرائل
صدى عبير
أخي مهتم الحياة مشاركة مشاعر قبل مسئوليات أنصحك بمتابعة الدكتور جاسم المطوع دروس ومحاضرات في العلاقات الاسرية
منيرة هاشم
أبدعتي 👍🏻 صارت العلاقات جافة
بومحمد
قل الرز وقام جماعة بومازن بالاساءة متعودين على الرز الكثير
ابو محمد 😎 ✍️
ما اظنه ...

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