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الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية: 5 فئات مستحقة لخدمة معاش الضمان

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية: 5 فئات مستحقة لخدمة معاش الضمان

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، تفاصيل خدمة معاش الضمان، والمقصود بها هي المبلغ المنتظم، الذي يتقرر للمستفيد، بموجب أحكام نظام الضمان الإجتماعي، ولائحته التنفيذية .

وأوضحت الوزارة الفئات المستحقة، من معاش الضمان وهم "الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومجهولوا الأبوين وتجاوزوا سن الـ18 عام ومن بلغ سن الشيخوخة، والنساء اللاتي لا عائل لهم".

واشترطت الوزارة للشمول بالمعاش، أن يكون سعودي الجنسية، ويقيم بالمملكة إقامة دائمة، ويستثنى من شرط الجنسية، المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وأبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، وكذلك المعوقون والأرملة أن الأيتام، والأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية.

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أحدث التعليقات

راعي البيضاء
وافي ..دامك صادق والامارات اسرائل العرب مثل ماتقول اجل عمتك موزه وديرتك الى انت منها وشهى ام اسرائل
صدى عبير
أخي مهتم الحياة مشاركة مشاعر قبل مسئوليات أنصحك بمتابعة الدكتور جاسم المطوع دروس ومحاضرات في العلاقات الاسرية
منيرة هاشم
أبدعتي 👍🏻 صارت العلاقات جافة
بومحمد
قل الرز وقام جماعة بومازن بالاساءة متعودين على الرز الكثير
ابو محمد 😎 ✍️
ما اظنه ...

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