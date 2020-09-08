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القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 51 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

المليليح
تلاقي وظيفته جرار في بلاده وبعد الحرب والتشرد جاء هنا ويفتكر بنات البلد مثل اخته وامه
ابو طلال
للاسف قليل من اللاعبين العرب نجح في الملاعب السعوديه وعقودهم خياليه . اللاعبين البرازيليين افضل من جميع النواحي .
هلال مدريد
طيب ليه شبت الشنطه ؟؟؟ لاتكون الفلوس حرام ؟؟؟؟
وافي
ياصبر الارض تفف على هالوجة القذر
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا .. طرق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ارحمني يافيديوهات الهلال كيف حالك يالمركز الاعلامي MBC3

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