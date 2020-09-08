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قرار الجرائم الموجبة للتوقيف لن يُطبق على القضايا السابقة على تاريخ صدوره

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قرار الجرائم الموجبة للتوقيف لن يُطبق على القضايا السابقة على تاريخ صدوره

الرياض (صدى):
وجهت النيابة العامة جميع فروعها بتنفيذ قرار الجرائم الموجبة للتوقيف الصادر مؤخراً بدءً من تاريخ صدوره في التاسع من محرم دون تطبيقه بأثر رجعي على القضايا السابقة .

ويجوز للنائب العام إصدار قرار الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت بأنها جرائم كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للفقرة الخامسة ، وعند الإختلاف في تفسير القرار يرجع للنائب العام وله إصدار مذكرة توضيحية . ، وفقاً لـ " عكاظ "

وصدرت الموافقة مؤخراً على تعديل نظام الإجراءات الجزائية ، وللنائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بالإتفاق مع رئاسة أمن الدولة ووزارة الداخلية .

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أحدث التعليقات

المليليح
تلاقي وظيفته جرار في بلاده وبعد الحرب والتشرد جاء هنا ويفتكر بنات البلد مثل اخته وامه
ابو طلال
للاسف قليل من اللاعبين العرب نجح في الملاعب السعوديه وعقودهم خياليه . اللاعبين البرازيليين افضل من جميع النواحي .
هلال مدريد
طيب ليه شبت الشنطه ؟؟؟ لاتكون الفلوس حرام ؟؟؟؟
وافي
ياصبر الارض تفف على هالوجة القذر
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا .. طرق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ارحمني يافيديوهات الهلال كيف حالك يالمركز الاعلامي MBC3

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