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بالصور..إندلاع حريق في مستودع أخشاب ببريدة
منذ ساعة
1626
القصيم (صدى):
إندلع حريق في مستودع أخشاب صباح اليوم الثلاثاء، في بريدة.
وباشر الدفاع المدني الحريق على طريق الملك عبدالعزيز، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.
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أحدث التعليقات
المليليح
تلاقي وظيفته جرار في بلاده وبعد الحرب والتشرد جاء هنا ويفتكر بنات البلد مثل اخته وامه
ابو طلال
للاسف قليل من اللاعبين العرب نجح في الملاعب السعوديه وعقودهم خياليه . اللاعبين البرازيليين افضل من جميع النواحي .
هلال مدريد
طيب ليه شبت الشنطه ؟؟؟ لاتكون الفلوس حرام ؟؟؟؟
وافي
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الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا .. طرق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ارحمني يافيديوهات الهلال كيف حالك يالمركز الاعلامي MBC3
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