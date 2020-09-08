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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 35 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كما يتوقع ارتفاع الرطوبة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
اخس يالجبان تحط حرتك بطفل اذا فيك خير كان المراة مخطيه عليك ليش ما ادبتها قبل لاطلقها
يوسف الحمادي
حعله من ها الحال وأردى جعله ما يلقى من يشتريه ويش استفدنا منه يروح لحسابات ال سعود ولأعداء الأمة ( ترامب/ كوشنر /نتنياهو / ايفانكا/ السيسي / حفتر / حمتتي) ولتمويل الثورات والحروب وقمع الشعوب وحركات التحرر في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ومصروالسودان والبحرين
صالح
هذا عقاب من الله للسودانيين اللي يرسلون الجنجويد والمرتزقة للمشاركة في العدوان على اليمن وتدمير مقدراته وقتل نساء واطفال وشيوخ اليمن. قا
A.awad
أعتقد إن السودان سوف يتحوّل إلا بحيره بسبب ســد النهضـه ...وذالك لمنع السودان من أن تكون سلّة غذا للجميع ... العرب مشهورون بالحماقه والغباء نعرف إن هناك مخططات ضد المسلمين والعرب ولكن العرب بالذات هم من يـسـرّعون تنفيذها بالحومق والغباء و ((((( الــعـمــاله والخيانه ))))) ..
سمسمة
من يقول : كفو و يستاهل الله يسلط عليكم من لا يعرف الصلح ! و كأنكم لا تغضبون لعل الزوجة مستفزة و لا تقدر تعب الزوج و مغرورة و لم يستحمل وقتها الزوج بسبب مشكلة أو ضغط من خارج المنزل

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