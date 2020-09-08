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عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء

Time منذ 7 ساعات
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عائلة خاشقجي: الأحكام عادلة ورادعة لكل مجرم ومسيء

عادل الحربي (صدى):
أكدت عائلة الصحفي االراحل جمال خاشقجي، أن أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية تمثل "رادعًا لكل مجرم ومسيء مهما كان".

وقال محامي العائلة المستشار معتصم خاشقجي : إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام".

وأضاف: أن الأحكام "تعتبر رادعًا لكل مجرم مسيء مهما كان، ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه، ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتابع: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
انه سباح جيد ..
فيصل
للاسف ما يعرفونهم الى اذا ماتو قبل الوفاة لا يكرم ما يعطي حقه بعد المرض او الوفاة ييتذكرونهم والله هو احق من تكريم طارق التائب او غيرة الله المستعان بس والله يشفيه ويعافيه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها تأديب ..

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