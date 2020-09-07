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اللاحم: رسالة مهمة وراء الأحكام المشددة في قضية خاشقجي

Time منذ ساعة
Views 1692
اللاحم: رسالة مهمة وراء الأحكام المشددة في قضية خاشقجي

الرياض (صدى):
علق المحامي عبدالرحمن اللاحم، على الأحكام المشددة الصادرة بحق المتهمين في قضية الصحفي الراحل جمال خاشقجي، مؤكدًا أنها حملت رسالة مهمة، وهي " أن لا أحد فوق القانون ".

وقال اللاحم: " الحكم بعشرين سنة يعتبر حكم مشدد وفق الإجراءات القضائية المتبعة في القضايا الجنائية بالمملكة، هو أشبه ما يكون بحم مؤبد " .

وتابع: " هذا يؤكد أن القضاء أخذ محمل التشدد في معاملة هذه القضية، لأنه بالفعل قضية استثنائية وجريمة تصدت لها السلطات القضائية وهذا ما تؤكده الأحكام التي تم تأييدها اليوم ".

وأشار إلى أن الأحكام أصبحت نافذة، ما يؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة قانون.

يذكر أن حكمًا نهائيًا قد صدر بالسجن 20 عامًا على خمسة من المدانيين في القضية حيال كل فرد منهم، و3 من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات لواحد منهم و7 سنوات لاثنين منهم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يشهر به ويجلد في مكان عام
ابو عمار
يستاهل الاهبل العقاب الرادع
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
أبو كنان
مشكور أبو محمد قصة جميلة ومفيدة تناسب الخبر

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