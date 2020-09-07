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هبوط أسعار النفط وتباطؤ في واردات الصين‎

Time منذ 16 دقيقة
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هبوط أسعار النفط وتباطؤ في واردات الصين‎

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أجرت السعودية أعمق تخفيضات شهرية للأسعار في خمسة أشهر للشحنات إلى آسيا، بينما تلقي الضبابية التي تحيط بالطلب الصيني بظلالها على تعافي السوق.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 65 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 42.01 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 41.51 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الـ 30 من يوليو.

ونزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 1.76%، إلى 39.07 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 38.55 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الـ 10 من يوليو.

وأجرت السعودية أكبر خفض منذ مايوار في سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر من الخام العربي الخفيف الذي تبيعه إلى آسيا.

وقالت باولا رودريجيز ماسيو، المحللة في ”ريستاد انريجي“: ”هذا الخفض فسرته السوق على أنه علامة على أن تعافي الطلب في المنطقة، التي يوجد بها ثاني وثالث أكبر المستهلكين في العالم، يفقد الزخم“.

وأظهر بيانات للجمارك، الاثنين، أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم والتي تدعم الأسعار بمشتريات قياسية، أبطأت وارداتها في أغسطس وزادت صادرات المنتجات المكررة.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
فريق تشليح وابو قرنبع..!😎 وإعلامه شلة زميره والكذب مالي عقولهم حتى مع جماهيرهم المغلوبة على أمرها.؟! لكم أن تتخيلو من شدة كذبهم ماهم عارفين كم بطولة دوري عندهم؟🤔 فأيام الدفع الرباعي والسداسي هو كانت ٧ وبعدها سبحان الله قفزت ٩ وجاء مسبلمة الكذاب أم زكي وزود العيار وخلاها ١١ وبعدها بشهر راعي السطحه يقول ١٢ وجاء بعده 😂ابو طخمة وخلاها ١٣ وجاء بعده الضراطي وخلاها ١٤ وبعدها جاء المستلج وخلاها ١٥ 🤣🤣 وبعدها جاء ابو كمخه وخلاها ١٧ دوري.!🚀🚀 بالله عليكم فريق زي هذا؟ وإعلامه ابو ريالين شغالين لمصالح شخصية فقط!؟ مين يدفع أكثر أنا معاه.. وجمهورهم عايش الوهم معاهم بسبب إعلامهم ابو ريالين..( نسينا يوم فضحكم السومه ومفاوضات رئيسكم من تحت الطاولة؟! وفضحكم السومه بالصوت والصورة 👌
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
فريق تشليح وابو قرنبع..!😎 وإعلامه شلة زميره والكذب مالي عقولهم حتى مع جماهيرهم المغلوبة على أمرها.؟! لكم أن تتخيلو من شدة كذبهم ماهم عارفين كم بطولة دوري عندهم؟🤔 فأيام الدفع الرباعي والسداسي هو كانت ٧ وبعدها سبحان الله قفزت ٩ وجاء مسبلمة الكذاب أم زكي وزود العيار وخلاها ١١ وبعدها بشهر راعي السطحه يقول ١٢ وجاء بعده 😂ابو طخمة وخلاها ١٣ وجاء بعده الضراطي وخلاها ١٤ وبعدها جاء المستلج وخلاها ١٥ 🤣🤣 وبعدها جاء ابو كمخه وخلاها ١٧ دوري.!🚀🚀 بالله عليكم فريق زي هذا؟ وإعلامه ابو ريالين شغالين لمصالح شخصية فقط!؟ مين يدفع أكثر أنا معاه.. وجمهورهم عايش الوهم معاهم بسبب إعلامهم ابو ريالين..( نسينا يوم فضحكم السومه ومفاوضات رئيسكم من تحت الطاولة؟! وفضحكم السومه بالصوت والصورة 👌
ابو سلطان
كان معاهم العام وسدلهم السد .
ابو وليد
فريق ابو خرقه مستني ممر شرفي من رابطه الخرقه العالميه ولا همهم اي استفزاز من اي احد
ابو سلطان
كذاب كم مره خسرت التحدي ولم تنفذ ماقلت وهذا الشي من علامات المنافق اذا حدث كذب ... وكذالك مره اعلنت اعتزالك بسبب امك طلبت منك ذلك . وكم يوم رجعت للأعلام هل هو عقوق لوالدتك او على قول المثل العتوب ماتتوب ....

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