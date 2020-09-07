هبوط أسعار النفط وتباطؤ في واردات الصين‎

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أجرت السعودية أعمق تخفيضات شهرية للأسعار في خمسة أشهر للشحنات إلى آسيا، بينما تلقي الضبابية التي تحيط بالطلب الصيني بظلالها على تعافي السوق.
وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 65 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 42.01 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 41.51 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الـ 30 من يوليو.
ونزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا، أو 1.76%، إلى 39.07 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 38.55 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الـ 10 من يوليو.
وأجرت السعودية أكبر خفض منذ مايوار في سعر البيع الرسمي لشحنات أكتوبر من الخام العربي الخفيف الذي تبيعه إلى آسيا.
وقالت باولا رودريجيز ماسيو، المحللة في ”ريستاد انريجي“: ”هذا الخفض فسرته السوق على أنه علامة على أن تعافي الطلب في المنطقة، التي يوجد بها ثاني وثالث أكبر المستهلكين في العالم، يفقد الزخم“.
وأظهر بيانات للجمارك، الاثنين، أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم والتي تدعم الأسعار بمشتريات قياسية، أبطأت وارداتها في أغسطس وزادت صادرات المنتجات المكررة.