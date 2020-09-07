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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بـ"ماكرون" لاستعراض جهود مجموعة العشرين

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بـ"ماكرون" لاستعراض جهود مجموعة العشرين

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، اتصالاً هاتفياً ، اليوم، بفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وقد نوه فخامة الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
فريق تشليح وابو قرنبع..!😎 وإعلامه شلة زميره والكذب مالي عقولهم حتى مع جماهيرهم المغلوبة على أمرها.؟! لكم أن تتخيلو من شدة كذبهم ماهم عارفين كم بطولة دوري عندهم؟🤔 فأيام الدفع الرباعي والسداسي هو كانت ٧ وبعدها سبحان الله قفزت ٩ وجاء مسبلمة الكذاب أم زكي وزود العيار وخلاها ١١ وبعدها بشهر راعي السطحه يقول ١٢ وجاء بعده 😂ابو طخمة وخلاها ١٣ وجاء بعده الضراطي وخلاها ١٤ وبعدها جاء المستلج وخلاها ١٥ 🤣🤣 وبعدها جاء ابو كمخه وخلاها ١٧ دوري.!🚀🚀 بالله عليكم فريق زي هذا؟ وإعلامه ابو ريالين شغالين لمصالح شخصية فقط!؟ مين يدفع أكثر أنا معاه.. وجمهورهم عايش الوهم معاهم بسبب إعلامهم ابو ريالين..( نسينا يوم فضحكم السومه ومفاوضات رئيسكم من تحت الطاولة؟! وفضحكم السومه بالصوت والصورة 👌
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
فريق تشليح وابو قرنبع..!😎 وإعلامه شلة زميره والكذب مالي عقولهم حتى مع جماهيرهم المغلوبة على أمرها.؟! لكم أن تتخيلو من شدة كذبهم ماهم عارفين كم بطولة دوري عندهم؟🤔 فأيام الدفع الرباعي والسداسي هو كانت ٧ وبعدها سبحان الله قفزت ٩ وجاء مسبلمة الكذاب أم زكي وزود العيار وخلاها ١١ وبعدها بشهر راعي السطحه يقول ١٢ وجاء بعده 😂ابو طخمة وخلاها ١٣ وجاء بعده الضراطي وخلاها ١٤ وبعدها جاء المستلج وخلاها ١٥ 🤣🤣 وبعدها جاء ابو كمخه وخلاها ١٧ دوري.!🚀🚀 بالله عليكم فريق زي هذا؟ وإعلامه ابو ريالين شغالين لمصالح شخصية فقط!؟ مين يدفع أكثر أنا معاه.. وجمهورهم عايش الوهم معاهم بسبب إعلامهم ابو ريالين..( نسينا يوم فضحكم السومه ومفاوضات رئيسكم من تحت الطاولة؟! وفضحكم السومه بالصوت والصورة 👌
ابو سلطان
كان معاهم العام وسدلهم السد .
ابو وليد
فريق ابو خرقه مستني ممر شرفي من رابطه الخرقه العالميه ولا همهم اي استفزاز من اي احد
ابو سلطان
كذاب كم مره خسرت التحدي ولم تنفذ ماقلت وهذا الشي من علامات المنافق اذا حدث كذب ... وكذالك مره اعلنت اعتزالك بسبب امك طلبت منك ذلك . وكم يوم رجعت للأعلام هل هو عقوق لوالدتك او على قول المثل العتوب ماتتوب ....

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