التأمين ضد البطالة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي بالكويت " فيديو "

خالد الظفيري (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أن التأمين ضد البطالة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.
ويستطيع المؤمن عليه لتعويض البطالة توفير احتياجاته لمدة ٦ شهور أو لحين وجود وظيفة مناسبة، كنا يطبق على المؤمن عليهم الكويتيين بالقطاعين الأهلي والنفطي ممن لم يتجاوز سن الستين بشرط ألا يكونوا من المستحقين لصرف معاشات تقاعدية.
واشترطت لاستحقاق المؤمن عليه لتعويض البطالة :ألا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن 18 سنة، ولا تزيد عن 60 سنة، ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن العمل في القطاعين الأهلي والنفطي عما يلي:ستة أشهر متصلة في حالة استحقاق التعويض للمرة الأولى، ثمانية عشر شهرا في حالة استحقاق التعويض للمرة الثانية، ستة وثلاثون شهرا في حالة استحقاق التعويض في أي مرة لاحقة.