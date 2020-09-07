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بالفيديو.. طالبة تبكي من أجل تعلقها بمعلم الرياضيات رغم التعليم عن بُعد

Time منذ 45 دقيقة
Views 1652
بالفيديو.. طالبة تبكي من أجل تعلقها بمعلم الرياضيات رغم التعليم عن بُعد

عادل الحربي (صدى):
تحدثت طالبة في المرحلة الإبتدائية تدعى جينات عن سبب بكائها من أجل معلم الرياضيات ومادته.

وقالت جينات خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" معلم الرياضيات هو أحلى من مدرسة الرياضيات "، موجهة رسالة لعملائها في المرحلة الإبتدائية:" شدوا حيلكم والدرجات أهم شئ ".

ومن جانبه، أشار علي القحطاني معلم الرياضيات إلى ورود ملاحظات تقيمية عبارة عن رسائل إيجابية للمعلم التي تكون دافعا قويا للاستمرار وبذل الجهد لتوصيل المعلومة للطالب.

وأوضح القحطاني أن التعليم عن بعد أمر فرض علي الجميع وليس خيارا، مشددا:" يجب علي الجميع أن يبذلوا قصاري جهدهم لنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة "، موجها رسالة للآباء:" ابذلوا الجهد لتهيئة الجو المناسب للطلاب.

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أحدث التعليقات

احمد
بعض الموظفات تحسب نفس الزواج في اي وقت تخلعه وتضرب الباب
أبو عبدالله الحربي
قبحك ألله تسخر باطهر نساء الأرض عليك من ألله ماتستحق 😐
احمد
حسب الخبر اللي صار صحيح ونظامي ومعمول به من زمان.وهو ان العقد محدد المدة لايحق لاي من الطرفين انهائه بدون سبب مشروع الا بموافقة الطرف الثاني والا يدفع باقي مدة العقد.يعني لو الشركة فصلتها تدفع لها رواتب باقي مدة العقد والعكس
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه فاهي مع سبق الإصرار والضرب في الجدار..
رعد
تفضل طاح عمرك تبيه يحط خدماته في اضباره ويقدمها لسكرتيرك او يرسلها لك sms ايش علاقة مجناك في اعتراضه ياهامل هل ستستمر هكذا مصرا على انك ستنال من السحاب يوما

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