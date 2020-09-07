بالفيديو.. طالبة تبكي من أجل تعلقها بمعلم الرياضيات رغم التعليم عن بُعد

عادل الحربي (صدى):
تحدثت طالبة في المرحلة الإبتدائية تدعى جينات عن سبب بكائها من أجل معلم الرياضيات ومادته.
وقالت جينات خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" معلم الرياضيات هو أحلى من مدرسة الرياضيات "، موجهة رسالة لعملائها في المرحلة الإبتدائية:" شدوا حيلكم والدرجات أهم شئ ".
ومن جانبه، أشار علي القحطاني معلم الرياضيات إلى ورود ملاحظات تقيمية عبارة عن رسائل إيجابية للمعلم التي تكون دافعا قويا للاستمرار وبذل الجهد لتوصيل المعلومة للطالب.
وأوضح القحطاني أن التعليم عن بعد أمر فرض علي الجميع وليس خيارا، مشددا:" يجب علي الجميع أن يبذلوا قصاري جهدهم لنجاح العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة "، موجها رسالة للآباء:" ابذلوا الجهد لتهيئة الجو المناسب للطلاب.