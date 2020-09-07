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متحدث التجارة : "التستر التجاري" جريمة كبيرة وسرطان اقتصادي(فيديو)

Time منذ 24 دقيقة
Views 1278
متحدث التجارة : "التستر التجاري" جريمة كبيرة وسرطان اقتصادي(فيديو)

الرياض (صدى):
أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، على أن "التستر التجاري" عمره في المملكة 40 عاما، مشيرًا إلى أن وجود 10 وزارات وهيئات ومؤسسات تتكاتف لمواجهته.

وقال الحسين خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : وقفنا على قصص في التستر التجاري تصلح "أفلام"، منها قصة ذلك السعودي الذي استيقظ صباحا ليجد العامل الأجنبي وقد ورطه في ديون بقيمة 4 مليون ريال".

وأضاف : دينا لجنة إشرافية وزارية لمكافحة التستر التجاري، ومؤشر لقياس أداء ومبادرات كل جهة حكومية في مكافحته، إضافة إلى مؤشر جديد يطلق لأول مرة في التاريخ لقياس حالات الاشتباه في التستر.

وتابع : بعض الناس يرى "التستر التجاري" مصدر دخل، والبعض يراه مخالفة بسيطة، والحقيقة أنه جريمة كبيرة، وسرطان اقتصادي.

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أحدث التعليقات

احمد
بعض الموظفات تحسب نفس الزواج في اي وقت تخلعه وتضرب الباب
أبو عبدالله الحربي
قبحك ألله تسخر باطهر نساء الأرض عليك من ألله ماتستحق 😐
احمد
حسب الخبر اللي صار صحيح ونظامي ومعمول به من زمان.وهو ان العقد محدد المدة لايحق لاي من الطرفين انهائه بدون سبب مشروع الا بموافقة الطرف الثاني والا يدفع باقي مدة العقد.يعني لو الشركة فصلتها تدفع لها رواتب باقي مدة العقد والعكس
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه فاهي مع سبق الإصرار والضرب في الجدار..
رعد
تفضل طاح عمرك تبيه يحط خدماته في اضباره ويقدمها لسكرتيرك او يرسلها لك sms ايش علاقة مجناك في اعتراضه ياهامل هل ستستمر هكذا مصرا على انك ستنال من السحاب يوما

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