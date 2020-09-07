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القبض على شاب أساء للعسكريات
منذ ساعة
2421
1
الرياض (صدى):
أطاحت الجهات الأمنية، بشاب أساء للفتيات السعوديات بعد دخولهم المجال العسكري.
ونشر الشاب مقطع فيديو له، وهو يرتدي قميصًا عليه صورة فتاة ترتدي الزي العسكري، وسخر منهن.
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أحدث التعليقات
احمد
بعض الموظفات تحسب نفس الزواج في اي وقت تخلعه وتضرب الباب
أبو عبدالله الحربي
قبحك ألله تسخر باطهر نساء الأرض عليك من ألله ماتستحق 😐
احمد
حسب الخبر اللي صار صحيح ونظامي ومعمول به من زمان.وهو ان العقد محدد المدة لايحق لاي من الطرفين انهائه بدون سبب مشروع الا بموافقة الطرف الثاني والا يدفع باقي مدة العقد.يعني لو الشركة فصلتها تدفع لها رواتب باقي مدة العقد والعكس
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه فاهي مع سبق الإصرار والضرب في الجدار..
رعد
تفضل طاح عمرك تبيه يحط خدماته في اضباره ويقدمها لسكرتيرك او يرسلها لك sms ايش علاقة مجناك في اعتراضه ياهامل هل ستستمر هكذا مصرا على انك ستنال من السحاب يوما
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