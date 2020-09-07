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قائمة أجانب الهلال في دوري الأبطال رسميًا
منذ 7 دقائق
1363
طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الهلال، اليوم الأثنين، عن قائمة الأجانب التي سيتم الدخول بها إلى مسابقة دوري أبطال أسيا.
وتضمنت قائمة أجانب نادي الهلال لدوري أبطال آسيا: " جانغ هيون سو، جيوفينكو، كاريلو غوميز فرنسا.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
اقول المبالغة بالسعر بسبب الفنانين و عوائلهم من فين يدفعون مصاريفهم
انا وكفا
يلعن ام الغباء اللي انتو فيه ، يعني ماتعرفو تفرقو بين الحقيقه والسميليتور ، صحيفه غبيه ودائما تجيب لنفسها العيد
نبض الروح
تعقيبا أول تعليق دائماً نقول أن "الحيـاة لـن تقـف علـى أحـد" هل هي فعلاً لن تقف على أحد ؟ ام هي فقط مجرد كلمات ؟
نبض الروح
تعقيبا أول تعليق دائماً نقول أن "الحيـاة لـن تقـف علـى أحـد" هل هي فعلاً لن تقف على أحد ؟ ام هي فقط مجرد كلمات ؟
بوصلاح
مجرمي مسجد الدالوة مسكوهم بالجرم المشهود وبعد ٦ سنوات صدرت احكام ابتدائية وليست نهائية يعني فيها استئناف وهم مجرمين قتله
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