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شاهد.. قصة قائد مدرسة بحائل ترك منزله لتدريب أبناء قريته على دخول " مدرستي "

Time منذ ساعة
Views 1663
شاهد.. قصة قائد مدرسة بحائل ترك منزله لتدريب أبناء قريته على دخول " مدرستي "

الرياض (صدى):
روى قائد مدرسة بحائل يدعى مشعل مهلهل تفاصيل حول تركه بيته وتوجهه إلى أبناء قريته لتدريبهم على دخول منصة مدرستي.

وقال مهلهل خلال حواره عبر برنامج الراصد:" بعض طلابنا كلمونا وقالوا عندنا صعوبات بالمنصة فزرتهم بمنازلهم وأعطيتهم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول علي المنصة بسهولة ".

وأضاف مهلهل:"  جميع الطلاب دخلوا في قاعات وشرح المعلمين بعض الدروس "، مشيرا  إلى أبرز المشاكل التي واجهت الطلاب في التعليم عن بعد وهي الدخول للمنصة الذي كان صعبا للبعض.

ولفت إلى فوائد التعليم عن بعد ومنها انخفاض معدل الحوادث وعدم التنمر.

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أحدث التعليقات

احمد
بعض الموظفات تحسب نفس الزواج في اي وقت تخلعه وتضرب الباب
أبو عبدالله الحربي
قبحك ألله تسخر باطهر نساء الأرض عليك من ألله ماتستحق 😐
احمد
حسب الخبر اللي صار صحيح ونظامي ومعمول به من زمان.وهو ان العقد محدد المدة لايحق لاي من الطرفين انهائه بدون سبب مشروع الا بموافقة الطرف الثاني والا يدفع باقي مدة العقد.يعني لو الشركة فصلتها تدفع لها رواتب باقي مدة العقد والعكس
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههه فاهي مع سبق الإصرار والضرب في الجدار..
رعد
تفضل طاح عمرك تبيه يحط خدماته في اضباره ويقدمها لسكرتيرك او يرسلها لك sms ايش علاقة مجناك في اعتراضه ياهامل هل ستستمر هكذا مصرا على انك ستنال من السحاب يوما

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