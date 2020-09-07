رابطة الدوري الإسباني تكشف موعد عودة الجماهير

وكالات (صدى):
كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن عودة الجماهير للملاعب في إسبانيا في بداية العام المقبل بمجرد توفر لقاح لفيروس كورونا.
وقال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا إنه يأمل في حصول قطاع من السكان على لقاح في ديسمبر كجزء من خطة وضعها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف تيباس في فيديو في القنوات الرسمية لرابطة الدوري قبل انطلاق الموسم يوم الجمعة المقبل "عودة الجماهير إلى الملاعب مثل المعتاد مرتبطة بالعثور على لقاح ونأمل في تحقيق ذلك في يناير أو فبراير".
وتابع "عدة حكومات أعلنت عن توفر لقاح في حدود هذه الفترة وأعتقد أنها بداية النهاية لهذا الكابوس للمجتمع العالمي".