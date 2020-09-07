35 وظيفة صحية وطبية شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمة الطبية للقوات المسلحة، عن إتاحة 35 وظيفة صحية وطبية شاغرة بعدة مدن.
وأوضحت أن العمل سيكون في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.
وأشارت إلى أن الوظائف بالمسميات التالية : " صيدلي، فني العلاج الطبيعي، مُسجل – الحوادث والطوارئ، استشاري – أمراض الكلى، أخصائي أطراف صناعية وجبائر، مُسجل – في جراحة الأوعية الدموية، استشاري أمراض النساء والتوليد، استشاري التخدير، استشاري طب الأطفال، استشاري جراحة العظام " .
وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنــــــــا .