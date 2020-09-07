الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
لاجامي ينتقل إلى النصر
منذ 4 دقائق
1193
نواف السالم (صدى):
توصلت إدارة الفتح و النصر إلى اتفاق على انتقال علي لاجامي إلى الأخير بشكل نهائي.
وقال مصادر أن التوقيع الرسمي سيكون الليلة أو غدًا.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ...
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تــبارك الرحــمن . . زمــن آلطيـــبين الله يرحمـــهم .
abdul
كلام لرفع معنويات متابعيهم ولاستمرار تدفق الريالات، وإلّا كل يوم يمر فالجماعة تتدرب في اسلحة جديدة واستخدام طائرات تطير بدون طيارين مثلهم مثل كل جيش مع طول الزمن يرتفع كفاءاتهم. يكفي ان قيادتهم مع جنودهم داخل اليمن وليس كماهو الحال مع عبد ربو هادي وشلّته قاعجين في ارقي فنادق الرياض وابوظبي ويشفطون ملايين من الريالات والدراهم.
أخر الأخبار
لاجامي ينتقل إلى النصر
منذ 4 دقائق
1193
رازفان يحسم أمر تدريب أولمبياكوس
منذ 26 دقيقة
1485
شخص يعتدي على امرأة عراقية تعمل في احدى الصالات
منذ 29 دقيقة
330
انتوا وين والكورة وين
منذ 29 دقيقة
270
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة
منذ 30 دقيقة
1476
تفاصيل جديدة عن المبيدات المسرطنة في عهد مبارك بعد وفاة يوسف والي
منذ 34 دقيقة
1441
غرق عشرات الأفدنة في مصر بسبب الفيضان
منذ 37 دقيقة
1308
ميشيل أوباما: ذات مرة أردت دفع باراك من النافذة
منذ 41 دقيقة
257
السفارة في الكويت تعلن عن إغلاق أبوابها غدا
منذ 46 دقيقة
1745
حقيقة تحرُّش أجنبي بموظفة سعودية في تبوك
منذ 56 دقيقة
2758