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لاجامي ينتقل إلى النصر

Time منذ 4 دقائق
Views 1193
لاجامي ينتقل إلى النصر

نواف السالم (صدى):
توصلت إدارة الفتح و النصر إلى اتفاق على انتقال علي لاجامي إلى الأخير بشكل نهائي.

وقال مصادر أن التوقيع الرسمي سيكون الليلة أو غدًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ...
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تــبارك الرحــمن . . زمــن آلطيـــبين الله يرحمـــهم .
abdul
كلام لرفع معنويات متابعيهم ولاستمرار تدفق الريالات، وإلّا كل يوم يمر فالجماعة تتدرب في اسلحة جديدة واستخدام طائرات تطير بدون طيارين مثلهم مثل كل جيش مع طول الزمن يرتفع كفاءاتهم. يكفي ان قيادتهم مع جنودهم داخل اليمن وليس كماهو الحال مع عبد ربو هادي وشلّته قاعجين في ارقي فنادق الرياض وابوظبي ويشفطون ملايين من الريالات والدراهم.

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