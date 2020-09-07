رازفان يحسم أمر تدريب أولمبياكوس

نواف السالم (صدى):
حسم مدرب الهلال لوشيسكو خلال مقابلة تلفزيونية، أمر تدريب أولمبياكوس.
ووجه المذيع سؤال إلى مدرب الهلال عما إذا كان يمكنه أن يذهب لتدريب أولمبياكوس، الغريم التقليدي لنادي باوك.
وقارن مدرب الهلال موقفه مع موقف والده، ميرسيا لوشيسكو، الذي واقف قبل أسابيع على قيادة فريق دينامو كييف الأوكراني، الغريم اللدود لفريق شاختار، نادي ميرسيا السابق الذي حقق معه إنجازات رائعة على مدار 12 عامًا.
وانزعج رازفان لكنه في النهاية أعطى إجابة: “أنا رازفان، إنه ميرسيا هما حالتان مختلفتان. لكن لماذا تسألني هذا السؤال؟ “حسنًا ، سأجيب عليك: لن أذهب إلى أولمبياكوس”.