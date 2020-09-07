تفاصيل جديدة عن المبيدات المسرطنة في عهد مبارك بعد وفاة يوسف والي

القاهرة (صدى):
أوضح وزير الزراعة المصري الأسبق أحمد الليثي أن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك لم يقدم أصلا للمحاكمة في موضوع المبيدات المسرطنة.
وقال الليثي خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحكاية ":" في ديسمبر 2004 صدر الحكم النهائي في موضوع المبيدات وأدين فيه 9 من الأشخاص وعوقبوا وقدموا للعدالة وصدرت الأحكام "، مبينا"ط أنه لم يرد ذكر الدكتور يوسف والي في هذا الموضوع، ولم يكن مدانا في ذلك.
وأشار وزير الزراعة الأسبق، إلى أن المبيدات المسببة للسرطان دخلت مصر في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، والكميات مذكورة في التقرير، موضحا: " هذه شهادة أمام ربنا ويوسف والي ملهوش علاقة بالموضوع ولا داعي نتحدث عنه، وهو أكبر أن نتحدث عنه في نزاهته ".