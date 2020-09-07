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تفاصيل جديدة عن المبيدات المسرطنة في عهد مبارك بعد وفاة يوسف والي

Time منذ 33 دقيقة
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تفاصيل جديدة عن المبيدات المسرطنة في عهد مبارك بعد وفاة يوسف والي

القاهرة (صدى):
أوضح وزير الزراعة المصري الأسبق أحمد الليثي أن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك لم يقدم أصلا للمحاكمة في موضوع المبيدات المسرطنة.

وقال الليثي خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحكاية ":" في ديسمبر 2004 صدر الحكم النهائي في موضوع المبيدات وأدين فيه 9 من الأشخاص وعوقبوا وقدموا للعدالة وصدرت الأحكام "، مبينا"ط أنه لم يرد ذكر الدكتور يوسف والي في هذا الموضوع، ولم يكن مدانا في ذلك.

وأشار وزير الزراعة الأسبق، إلى أن المبيدات المسببة للسرطان دخلت مصر في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، والكميات مذكورة في التقرير، موضحا: "  هذه شهادة أمام ربنا ويوسف والي ملهوش علاقة بالموضوع ولا داعي نتحدث عنه، وهو أكبر أن نتحدث عنه في نزاهته ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ...
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تــبارك الرحــمن . . زمــن آلطيـــبين الله يرحمـــهم .
abdul
كلام لرفع معنويات متابعيهم ولاستمرار تدفق الريالات، وإلّا كل يوم يمر فالجماعة تتدرب في اسلحة جديدة واستخدام طائرات تطير بدون طيارين مثلهم مثل كل جيش مع طول الزمن يرتفع كفاءاتهم. يكفي ان قيادتهم مع جنودهم داخل اليمن وليس كماهو الحال مع عبد ربو هادي وشلّته قاعجين في ارقي فنادق الرياض وابوظبي ويشفطون ملايين من الريالات والدراهم.

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