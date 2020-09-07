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حقيقة تحرُّش أجنبي بموظفة سعودية في تبوك

Time منذ 55 دقيقة
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حقيقة تحرُّش أجنبي بموظفة سعودية في تبوك

تبوك (صدى):
استنكر عدد من المواطنين، قيام رجل أجنبي بالتحرش بموظفة سعودية أثناء افتتاح أحد الفنادق في منطقة تبوك.

وأعرب المواطنون، عن غضبهم من المشهد بشكل عام، والذي يُظهر مواطنة تُقدم المقص في مراسم افتتاح الفندق في حين يقوم الأجنبي بلمسها بشكل غير لائق.

ودشّن المواطنون وسم "أجنبي بتبوك يتحرش بسعودية"، للتعبير عن غضبهم والمطالبة بمحاسبته.

وأكد البعض أن الفيديو تمت فبركته للنيل من نساء المملكة، محذرين من رمي المحصنات الغافلات، إذ يُظهر الفيديو رجوع الموظفة إلى الخلف وحدوث تصادم بين وبين الرجل عن طريق الخطأ وتداركاه في أقل من ثانية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ...
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تــبارك الرحــمن . . زمــن آلطيـــبين الله يرحمـــهم .
abdul
كلام لرفع معنويات متابعيهم ولاستمرار تدفق الريالات، وإلّا كل يوم يمر فالجماعة تتدرب في اسلحة جديدة واستخدام طائرات تطير بدون طيارين مثلهم مثل كل جيش مع طول الزمن يرتفع كفاءاتهم. يكفي ان قيادتهم مع جنودهم داخل اليمن وليس كماهو الحال مع عبد ربو هادي وشلّته قاعجين في ارقي فنادق الرياض وابوظبي ويشفطون ملايين من الريالات والدراهم.

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