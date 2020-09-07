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وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها

Time منذ ساعة
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وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها

فهمي محمد (صدى):
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإيرياني، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الأحرار بدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية يواصلون اجتراح الانتصارات في مختلف الجبهات، ويشنون هجوماً على مواقع مرتزقة طهران مليشيا الحوثي شمال النضود بمحافظة الجوف ويحررون عدداً من المواقع أهمها قرن بن عجيل، وتبة الصليحي، والمحازيم.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تتعرض لأكبر موجة من الخسائر البشرية منذ انقلابها على الدولة في العام2014 بينهم عشرات القيادات العقائدية التي تلقت التدريب على يد حزب الله والحرس الثوري الايراني، وصحاري الجوف ومأرب والبيضاء تبتلع عتادها وعرباتها المدرعة وأطقمها العسكرية المنهوبة من معسكرات الدولة.

وأضاف: " تصلنا يوميا عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي تكشف حجم المحارق التي يسوق الحوثي عناصره إليها في معارك مكشوفة بصحراء "الجوف، مارب، البيضاء"، ونتردد عن نشرها التزاما بمعايير النشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومشاعر ذوي المغرر بهم ممن يلقي بهم الحوثي قرابين لمخططات أسياده في طهران " .

وأفاد بأن مليشيا الحوثي لا تقيم مليشيا الحوثي أي وزن لخسائرها البشرية التي بلغت ذروتها الأيام الماضية مقابل تحقيق انتصارات إعلامية كاذبة وتنفيذ المخططات التدميرية لنظام طهران، طالما وهي مستمرة في استغلال المغرر بهم والفقراء وحشدهم بالقوة والإكراه والشعارات الفارغة من منازلهم وقراهم الواقعة بمناطق سيطرتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ...
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تــبارك الرحــمن . . زمــن آلطيـــبين الله يرحمـــهم .
abdul
كلام لرفع معنويات متابعيهم ولاستمرار تدفق الريالات، وإلّا كل يوم يمر فالجماعة تتدرب في اسلحة جديدة واستخدام طائرات تطير بدون طيارين مثلهم مثل كل جيش مع طول الزمن يرتفع كفاءاتهم. يكفي ان قيادتهم مع جنودهم داخل اليمن وليس كماهو الحال مع عبد ربو هادي وشلّته قاعجين في ارقي فنادق الرياض وابوظبي ويشفطون ملايين من الريالات والدراهم.

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