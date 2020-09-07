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أمين عام الوكالة الدولية: المملكة تستعد للانتقال تقنيًا إلى الطاقة النووية

Time منذ ساعة
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أمين عام الوكالة الدولية: المملكة تستعد للانتقال تقنيًا إلى الطاقة النووية

الرياض (صدى):
أكد أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة تعمل على دعم برامج الطاقة النووية بالمملكة.

وأشار في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى أن المملكة تستعد للانتقال تقنيًا إلى الطاقة النووية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيهم ويشفي كل مريض .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ...
. راعــي الـددســـن .
ما شــاء الله تــبارك الرحــمن . . زمــن آلطيـــبين الله يرحمـــهم .
abdul
كلام لرفع معنويات متابعيهم ولاستمرار تدفق الريالات، وإلّا كل يوم يمر فالجماعة تتدرب في اسلحة جديدة واستخدام طائرات تطير بدون طيارين مثلهم مثل كل جيش مع طول الزمن يرتفع كفاءاتهم. يكفي ان قيادتهم مع جنودهم داخل اليمن وليس كماهو الحال مع عبد ربو هادي وشلّته قاعجين في ارقي فنادق الرياض وابوظبي ويشفطون ملايين من الريالات والدراهم.

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