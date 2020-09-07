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فتيني يوضح سبب ارتفاع تذاكر الكروز في المملكة "فيديو" 

Time منذ 10 دقائق
Views 1269
فتيني يوضح سبب ارتفاع تذاكر الكروز في المملكة "فيديو" 

علي القحطاني (صدى):
تزايدت مطالبات المواطنين بشأن خفض أسعار قيمة تذاكر رحلات الكروز ليتسنى للعائلات من ذوي الدخل المحدود خوض التجربة.

وطالب مواطنون بإيجاد حلول مناسبة تراعي حجم إمكانياتهم من أجل خوض التجربة، حيث أن سعر رحلات الكروز عالي ولذلك يجب مراعاة سياسة الجذب  لكسب ثقة السائح السعودى.

ومن جهته، كشف بسام فتيني عن أسباب ارتفاع تذاكر الكروز في المملكة، قائلا:" تختلف الأسعار بحسب الفئات وعدد الوجهات فهناك وجهتين وثلاث وجهات باختلاف الذهاب والإياب بهذه المناطق ".

وأضاف فتيني خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" مقارنة بالخارج نحن اليوم أمام تجربة يتم البدء فيها لأول مرة ، فدائما البدايات يرافقها أحيانا بعض المبالغات في الأسعار ".

وأوضح فتيني:" قد يكون هناك مبالغة بالأسعار اليوم بالنسبة كتجربة أولى بأن هذا شئ طبيعي في البدايات ثم تبدأ الفلترة وربما يكون في أكثر من مقدم خدمة حتى يصير في تنافس بالأسعار ".

وتابع:" الشخص غير مجبر على استخدام رحلات الكروز فأعتقد أن سعرها مبالغ فيه ويعتبر أحد الخيارات الموجودة للمستهلك فإذا رأى أن هناك مبالغة في الأسعار فبساطة الامتناع عن استخدام هذه الوسيلة حتى يكون هناك تنافسية في الأسعار ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله على نعمة تطبيق شرع الله في المفسدين في الأرض انتهت القضية
ورده الربيع
محد طق لك خبر سررر
فهد العبدالله
كلها كوره منفوخه ليش زعلانين من بعض كلكم شدوا حيلكم نبي واحد يطلع من دوري المجموعات وكلنا اهلاويين وهلالين ونصراوييين راح نضفق للي يتأهل من دوري المجموعات
عبدالله الناصر / حائل
لماذا يتوسل الامين العام بطلب الاعتذار الرسمي من عباس وزبانيته فليطلب بطرد السفراء يتبعهم الفلسطينيين من دول الخليج والزج بهم الى الدوحه او طهران وينتهي الامر الشعوب الخليجيه تحس بالاهانه والذل من الكلمات الصادره من مؤتمر الفلسطينيين بينما الحجرف يشحذ الاعتذار باسلوب رقيق ماهكذا تورد الابل اطلاقا المطالبه بالاعتذار سقطه لاتغتفر
طارق
2020 كئيبة على النصراويين ههههههههههههههههه

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