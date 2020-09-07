خبراء يحذرون من رسالة كود التعطيل على "واتساب"

علي القحطاني (صدى):
حذر خبراء من كود التعطل على " واتساب " حيث أنه يمكن أن يتسبب في تعطل تطبيقك إلى أجل غير مسمى.
وأبلغ موقع متخصص في رصد مميزات وتحديثات وأعطال واتساب، عن كود التعطيل بعد أن اشتكى منه العديد من المستخدمين.
وذكر التطبيق: قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوي على العديد من الأحرف الغريبة، إذا قرأتها بالكامل ستجد أن لا معنى لها لكن WhatsApp قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة.
وتابع: أحيانًا يتعذر على واتساب عرض الرسالة تمامًا؛ لأن هيكلها غريب جدًا، ويؤدي الجمع بين هذه الأحرف إلى خلق حالة يتعذر فيها على التطبيق معالجة الرسالة، مما يؤدي إلى حدوث تعطيل لانهائي.
ويذكر أن التعطيل اللانهائي يعني أنه عند فتح واتساب ستجده في حالة تجمُد وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل.