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خبراء يحذرون من رسالة كود التعطيل على "واتساب"

Time منذ ساعة
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خبراء يحذرون من رسالة كود التعطيل على "واتساب"

علي القحطاني (صدى):
حذر خبراء من كود التعطل على " واتساب " حيث أنه يمكن أن يتسبب في تعطل تطبيقك إلى أجل غير مسمى.

وأبلغ موقع متخصص في رصد مميزات وتحديثات وأعطال واتساب، عن كود التعطيل بعد أن اشتكى منه العديد من المستخدمين.

وذكر التطبيق: قد ترسل جهة اتصال رسالة تحتوي على العديد من الأحرف الغريبة، إذا قرأتها بالكامل ستجد أن لا معنى لها لكن WhatsApp قد يفسر الرسالة بطريقة خاطئة.

وتابع: أحيانًا يتعذر على واتساب عرض الرسالة تمامًا؛ لأن هيكلها غريب جدًا، ويؤدي الجمع بين هذه الأحرف إلى خلق حالة يتعذر فيها على التطبيق معالجة الرسالة، مما يؤدي إلى حدوث تعطيل لانهائي.

ويذكر أن التعطيل اللانهائي يعني أنه عند فتح واتساب ستجده في حالة تجمُد وإذا حاولت فتح التطبيق مرة أخرى، فسيظل يتعطل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله على نعمة تطبيق شرع الله في المفسدين في الأرض انتهت القضية
ورده الربيع
محد طق لك خبر سررر
فهد العبدالله
كلها كوره منفوخه ليش زعلانين من بعض كلكم شدوا حيلكم نبي واحد يطلع من دوري المجموعات وكلنا اهلاويين وهلالين ونصراوييين راح نضفق للي يتأهل من دوري المجموعات
عبدالله الناصر / حائل
لماذا يتوسل الامين العام بطلب الاعتذار الرسمي من عباس وزبانيته فليطلب بطرد السفراء يتبعهم الفلسطينيين من دول الخليج والزج بهم الى الدوحه او طهران وينتهي الامر الشعوب الخليجيه تحس بالاهانه والذل من الكلمات الصادره من مؤتمر الفلسطينيين بينما الحجرف يشحذ الاعتذار باسلوب رقيق ماهكذا تورد الابل اطلاقا المطالبه بالاعتذار سقطه لاتغتفر
طارق
2020 كئيبة على النصراويين ههههههههههههههههه

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