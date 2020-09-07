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حقيقة تلقي سفارة المملكة في كوريا طلب مساعدة من مواطنين بخصوص إعصار هايشن

Time منذ ساعة
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حقيقة تلقي سفارة المملكة في كوريا طلب مساعدة من مواطنين بخصوص إعصار هايشن

الرياض (صدى):
أوضحت سفارة خادم الحرمين في كوريا الجنوبية أنه لم يردها أي طلب مساعدة من أي مواطن أو بلاغ من الجهات الرسمية بشأن تعرض أحد المواطنين لحادث عرضي بسبب إعصار هايشن.

وأضافت السفارة أنها تتواصل مع الجهات الرسمية المحلية الكورية بشكل دوري ومستمر لمعرفة التوقعات المسبقة للطقس، لإشعار المواطنين الموجودين في جمهورية كوريا، وفقا لما نشرته " عكاظ ".

ودعت السفارة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الساحلية والتنبيه عليهم بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات الرسمية المحلية، مشيرة:" تقوم السفارة بالتواصل مع الملحقية الثقافية لدى سيئول لإخطارهم بالتنبهات والتحذيرات ليتسنى لهم تنبيه جميع الطلبة المبتعثين ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله على نعمة تطبيق شرع الله في المفسدين في الأرض انتهت القضية
ورده الربيع
محد طق لك خبر سررر
فهد العبدالله
كلها كوره منفوخه ليش زعلانين من بعض كلكم شدوا حيلكم نبي واحد يطلع من دوري المجموعات وكلنا اهلاويين وهلالين ونصراوييين راح نضفق للي يتأهل من دوري المجموعات
عبدالله الناصر / حائل
لماذا يتوسل الامين العام بطلب الاعتذار الرسمي من عباس وزبانيته فليطلب بطرد السفراء يتبعهم الفلسطينيين من دول الخليج والزج بهم الى الدوحه او طهران وينتهي الامر الشعوب الخليجيه تحس بالاهانه والذل من الكلمات الصادره من مؤتمر الفلسطينيين بينما الحجرف يشحذ الاعتذار باسلوب رقيق ماهكذا تورد الابل اطلاقا المطالبه بالاعتذار سقطه لاتغتفر
طارق
2020 كئيبة على النصراويين ههههههههههههههههه

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