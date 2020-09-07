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ترامب : "لقاحات الفيروس الصيني قادمة وبسرعة"
منذ 4 دقائق
1126
واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على أن لقاحات فيروس " كورونا " قادمة، قائلًا : "لقاحات الفيروس الصيني قادمة وبسرعة".
وأضاف ترامب : نتعامل بشكل جيد للغاية مع الفيروس الصيني، وذلك وفقًا لقناة " العربية ".
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أحدث التعليقات
رائد
كلام فاضي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليست السعاده بالحصول على ملا تملك السعاده ان تعرف قيمه ما تملك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
💆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
💆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆♀️🙆♀️🙆♀️🙆♀️
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