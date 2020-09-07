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القبض على سائق الأجرة مُصور النساء

Time منذ 32 دقيقة
Views 1837
القبض على سائق الأجرة مُصور النساء

الرياض (صدى):
ألقت الجهات الأمنية، القبض على الشاب الذي نشرت " صدى " فيديو له وهو يلتقط مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبنَ معه ونشرها عبر حسابه في تيك توك.

وأحالت الجهات الأمنية، الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة تجاهه.

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أحدث التعليقات

انا وكفا
يلعن ام الغباء اللي انتو فيه ، يعني ماتعرفو تفرقو بين الحقيقه والسميليتور ، صحيفه غبيه ودائما تجيب لنفسها العيد
نبض الروح
تعقيبا أول تعليق دائماً نقول أن "الحيـاة لـن تقـف علـى أحـد" ‏هل هي فعلاً لن تقف على أحد ؟ ‏ام هي فقط مجرد كلمات ؟
نبض الروح
تعقيبا أول تعليق دائماً نقول أن "الحيـاة لـن تقـف علـى أحـد" ‏هل هي فعلاً لن تقف على أحد ؟ ‏ام هي فقط مجرد كلمات ؟
بوصلاح
مجرمي مسجد الدالوة مسكوهم بالجرم المشهود وبعد ٦ سنوات صدرت احكام ابتدائية وليست نهائية يعني فيها استئناف وهم مجرمين قتله
نجاة محمد
احسنتم بالقبض علية

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