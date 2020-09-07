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"آل الشيخ" عن التقرير الذي أغضب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "معك حق"

Time منذ 41 دقيقة
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"آل الشيخ" عن التقرير الذي أغضب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "معك حق"

الرياض (صدى):
حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على مناصرة الأمير والشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بعدما انتقد الأخير تقرير فني عن آخر الأعمال التى تجهزها الفنانة أنغام.

وكان التقرير قد رصد الأغاني الجديدة التى ستعمل عليها أنغام في الألبوم الجديد، واستعرض التقرير أبرز الشعراء المتعاونين مع الفنانة في ألبومها الجديد، وذكرت اسم آل الشيخ قبل اسم الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وقد أثار هذا الأمر استنكار الأمير عبدالرحمن، حيث كتب على حسابه بموقع تويتر:"الإخوة الأعزّاء المسؤولين عن هذا البرنامج في mbc4 أنزلوا الناس منازلهم ( شعرًا )على أقل تقدير فطريقة ترتيبكم للأسامي لا تصح لاشعرًا ولا سنًّا، ولو رأى الأخ العزيز تركي نفسه هذا التقرير قبل عرضه لاعترض عليه وطالب بتعديله وعاتب معده على سوء تقديره".

وتفاعل آل الشيخ مع التغريدة ورد عليها قائلا :"تقرير سيء ومعك حق أمير".

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رائد
كلام فاضي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليست السعاده بالحصول على ملا تملك السعاده ان تعرف قيمه ما تملك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
💆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
💆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

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