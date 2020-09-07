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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 25.52 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والأسماك، وتهامة، وأبو معطي، والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مهارة، وأسواق عبدالله العثيم، والأهلي للتكافل، وجاكو، وبدجت السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.76%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيمانول، والأسماك، والإنماء، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وجبل عمر، وتهامة، والشرقية للتنمية، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 75.89 نقطة ليقفل عند مستوى 9833.26 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 550 ألف سهم تقاسمتها 1084 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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