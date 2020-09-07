الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1164
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، لفخامته حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً - حفظه الله - على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جهته، أشاد فخامة الرئيس بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبراً عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيراً إلى التواصل الجاري حالياً حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

شاهد.. فرحة امرأة سودانية بعد وصول مساعدات المملكة إلى بلادها
شاهد.. فرحة امرأة سودانية بعد وصول مساعدات المملكة إلى بلادها
Time منذ 6 ثواني Views 999
«الصحة» : تسجيل 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة» : تسجيل 768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1118
النصر يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين من الاتحاد
النصر يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين من الاتحاد
Time منذ 3 دقائق Views 1116
بالفيديو.. «العيسى» عن الرسوم المسيئة للرسول: تصرف مشين ضد مليار و800 مليون مسلم
بالفيديو.. «العيسى» عن الرسوم المسيئة للرسول: تصرف مشين ضد مليار و800 مليون مسلم
Time منذ 8 دقائق Views 1162
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس روسيا الاتحادية
Time منذ 15 دقيقة Views 1164
امرأة تقتل والد زوجها وتُهشم رأسه بعدما رآها في وضع مُخل
امرأة تقتل والد زوجها وتُهشم رأسه بعدما رآها في وضع مُخل
Time منذ 18 دقيقة Views 431
سبب إطلاق لقب “صاحبة الهجرتين” على فاطمة ابنة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
سبب إطلاق لقب “صاحبة الهجرتين” على فاطمة ابنة الشيخ محمد بن عبدالوهاب
Time منذ 22 دقيقة Views 1241
صاحب البنشر جاب العيد بنفسه
صاحب البنشر جاب العيد بنفسه
Time منذ 23 دقيقة Views 235
غباء عامل اثناء هدم منزل
غباء عامل اثناء هدم منزل
Time منذ 25 دقيقة Views 282
رسميا.. الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا
رسميا.. الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا
Time منذ 34 دقيقة Views 1907