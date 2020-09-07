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النصر يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين من الاتحاد

Time منذ ساعة
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النصر يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين من الاتحاد

نواف السالم (صدى):
نفى نادي النصر ما تم تداوله حول إتهام المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي بالتفاوض مع لاعبين من نادي الإتحاد بشكل مباشر.

وتابع النصر من خلال بيان رسمي بأنه اعتمادا على الشفافية والوضوح الذي ينتهجه النادي فكان يجب التوضح والرد عندما يزج بإسم نادي النصر في إتهامات باطلة، موضحا حقيقة ما حدث بهذا الشأن وهو، إتصال قبل شهر تقريبا بين رئيس نادي النصر دكتور صفوان السويكت، ورئيس نادي الإتحاد أنمار الحائلي، بشأن انتقال أو إعارة لاعبين من نادي الإتحاد إلى نادي النصر.

وأضاف النصر بأن ذلك يأتي استنادا لطرق التفاوض القانونية، فكان رد رئيس الإتحاد هو تأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه، وبعد مباراة الفريقين تقابلاالحلافي مع رئيس نادي الإتحاد وتكرر الحديث في هذا الأمر.

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رائد
كلام فاضي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ليست السعاده بالحصول على ملا تملك السعاده ان تعرف قيمه ما تملك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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