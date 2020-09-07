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"التجارة" تنفذ جولات رقابية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر بالمملكة

Time منذ 42 دقيقة
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"التجارة" تنفذ جولات رقابية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر بالمملكة

الرياض (صدى):
تنفذ  الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية بكافة مناطق المملكة.

وتشمل الجولات محلات بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة لكافة منافذ البيع التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، في كافة مناطق المملكة.

وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها.

وتأتي هذه الجولات تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بعد والذي يشهد إقبالاً من المستهلكين على شراء الكمبيوترات الأجهزة الإلكترونية.

وتقوم الفرق الميدانية للوزارة وفق اختصاصها بضبط مخالفات الغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، بالإضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا  أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

 

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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