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رسميا.. الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا

Time منذ 33 دقيقة
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رسميا.. الاتحاد يتخلي عن ثلاثي لاعبيه نهائيا

نواف السالم (صدى):
قرر نادي الاتحاد بأن تكون مباراة العدالة القادمة هي الأخيرة لثلاثي لاعبيه عمار الدحيم وعبدالرحمن الغامدي ومحمد الثاني، وذلك بعد توقيع مخالصة مالية معهم، لينهي تعاقداتهم بشكل رسمي.

ويذكر أن مباراة الإتحاد والعدالة القادمة ستكون على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مساء يوم الأربعاء 9 سبتمبر، في ختام منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما العدالة في المركز السادي عشر والأخير برصيد 21 نقطة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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