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"هدف" يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق "واتساب"

Time منذ 47 دقيقة
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"هدف" يطلق قناة تواصل جديدة لخدمة عملائه عبر تطبيق "واتساب"

الرياض (صدى):
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قناة تواصل جديدة مع عملائه، للتواصل معهم وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم 00966920020301 ويتم من خلال هذه القناة، استقبال استفسارات وملاحظات العملاء عبر رقم "الواتساب" حول برامج وخدمات دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي يقدمها الصندوق لكافة عملائه، ومساعدتهم في الاستفادة من تلك البرامج والخدمات.

وتتميز الخدمة بسهولة ويُسر استخدامها والاستفادة منها، وإمكانية كتابة العميل لاستفساره، ثم إرساله عبر الخدمة، حيث سيتولى فريق خدمة العملاء التعامل مع طلب العميل خلال أيام وأوقات العمل من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحا حتى 11:00 مساء وإفادته.

وتهدف الخدمة، إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والتفاعل المباشر معهم، ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتمنع استفادتهم من برامج وخدمات الصندوق.

وجدد "هدف" ترحيبه باستقبال استفسارات وملاحظات عملائه عبر قنوات التواصل المتوفرة، وهي حساب خدمة العملاء على تويتر @Hrdf_Care، ورقم مركز الاتصال 920020301 أو الموقع الإلكتروني هنا، بالإضافة إلى خدمة الواتساب 00966920020301.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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