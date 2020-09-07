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«الجوازات» تعلن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة

Time منذ ساعة
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«الجوازات» تعلن التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، التمديد آلياً لصلاحية الإقامات المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة من المهن التجارية والعمالة المنزلية.

وأوضحت "الجوازات" أن ذلك لمن انتهت صلاحية إقاماتهم خلال الفترة من تاريخ 2020/8/1 م وحتى 2020/8/31 م، وذلك دون مقابل ليكون التمديد لمدة شهر من تاريخ انتهاء الإقامة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز المعلومات الوطني.

وكشفت "الجوازات" ، عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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