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وظيفة تقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

Time منذ ساعة
Views 1503
وظيفة تقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة العمليات الأمنية).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في طبيعة العمل، اتقان اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/01/19هـ الموافق 2020/09/07م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
أعوذ بالله من سوء فعلتها
زعيم اااسيا
تتوقعون منه تحديات بزران يطلع بكره النصر متعاقد معاه ويصرح ويقول قصدي قوميز الهلال مسكين عنده نقص عقل 🧠
زعيم اااسيا
سامي الجابر اسطوري عالمي استثنائي مشرف الكورة السعوديه والي عنده نقص واعتراض يخاطب الفيفا يفتح لهم فرع الجاليات وشخص يمثلهم اذا اصلن اعترفوا بقراطيسهم
أمل
الاهتمام ثم الاهتمام ثم الاهتمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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