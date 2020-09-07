وظيفة تقنية شاغرة في الهيئة العامة للإحصاء

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة تقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة العمليات الأمنية).
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة مناسبة في طبيعة العمل، اتقان اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1442/01/19هـ الموافق 2020/09/07م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .