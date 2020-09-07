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"المواصفات والمقاييس" تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية جديدة

Time منذ 3 ساعات
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"المواصفات والمقاييس" تعتمد إصدار 239 مواصفة قياسية جديدة

الرياض (صدى):
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (239) مواصفة قياسية سعودية جديدة، ضمن الهيئة لتعزيز الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات السعودية.

وأوضحت المواصفات السعودية أنها اعتمدت مواصفتين قياسيتين لقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، إلى جانب تبني (49) مواصفة قياسية منها (41) مواصفة متبناة عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، و(8) متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كما تم سحب (9) مواصفات قياسية خاصة بمنتجات الدهانات واستبدالها بمواصفات قياسية جديدة.

وفي قطاع منتجات الغزل والنسيج اعتمدت الهيئة مواصفة قياسية واحدة، إلى جانب تبني (8) مواصفات قياسية عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO).

وفي مجال قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية فقد وافق المجلس على تعديل تاريخ التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية رقم (SASO 2938 :2019) "المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي"، بحيث يتم الإلزام بها بدء من 01 - 01 - 2021م على جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي، وعلى جميع أجهزة استقبال البث الإذاعي المستوردة مع المركبات بدءً من موديلات عام 2024م، إلى جانب تعديل وسحب عدد من المواصفات القياسية الأخرى.

كما شملت المواصفات القياسية الجديدة قطاع المقاييس والموازين، حيث تبنت المواصفات السعودية لمنتجات هذا القطاع (82) مواصفة قياسية عن الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد ASTM، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (جديدة)، إلى جانب تحديث المواصفة القياسية للمواد المعدنية.

كما تم سحب (5) مواصفات قياسية سعودية خاصة بمنتجات التشييد والبناء واستبدالها بـ (5) مواصفات قياسية سعودية أخرى، كما تبنت (30) مواصفة قياسية بلغتها عن المواصفات القياسية الدولية، منها (27) لقطاع الجودة، و(3) مواصفات لقطاع الخدمات، إلى جانب (3) مواصفات قياسية لقطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة، زيارة موقعها الإلكتروني هنا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اتوقع هم الاستخبارات الامريكية حاطين الافلام الإباحية وملزقينها في اسامة بحسب كلامكم إن بن لادن ماكان عنده انترنت ف الفرضيات تقام عليكم انتم ياخواجات وليس على بن لادن😂
ابو محمد 😎 ✍️
الشجره ميته اصلاً ، والفلفول فلاّح الغابة النشيط ..
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. واندلقت قارورة خمر بعد .. الماخوذ احترق والا لا ..؟

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