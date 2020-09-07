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تقرير وثائقي يقدم فرضيات جديدة حول سبب وجود أفلام إباحية على حاسوب بن لادن

Time منذ 15 دقيقة
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تقرير وثائقي يقدم فرضيات جديدة حول سبب وجود أفلام إباحية على حاسوب بن لادن

وكالات (صدى):
ألقى تقرير وثائقي الضوء على القرص الصلب الذي عثر عليه عقب مقتل بن لادن والذي كان يحتوي على مواد إباحية، والذي أعده صحفي شبكة الـ"سي إن إن" الإخبارية الأمريكية والمنتظر بثه في 10 سبتمبر الجاري، تحت عنوان "بن لادن.. القرص الصلب" .

وقدم التقرير ، فرضية مفادها أن الفيديوهات الإباحية غير معلومة المصدر “كانت وسيلة خفية للتواصل مع أنصاره ومساعديه”، ومرد هذه الفرضية أن بن لادن لم يكن يملك فعليا اتصالا بالإنترنت.

وتطرق الفيلم الوثائقي إلى إحدى رسائل بن لادن التي أعرب فيها عن خشيته من استخدام البريد الإلكتروني لنشر رسائله، بسبب احتمال تعرضه للاختراق، وهذا ما يفسر اعتماده على “السعاة” في نقل رسائله إلى العالم الخارجي، وان الفيلم قدم فرضية أن زعيم التنظيم الإرهابي كان يعتمد على هذه المواد الإباحية في نقل “رسائل مشفرة”، على اعتبار أن الأمر لن يثير اهتمام أجهزة الاستخبارات.

وبين الفيلم الوثائقي فرضية ثانية لعالم النفس الشرعي المستشار السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ريد ميلوي، فله فرضية أخرى، وهي إن بن لادن “شخصية عادية رغم مظهره التقي” الذي كان يحرص على ترسيخه، مستعينا بالقول الشائع: “البيولوجيا تتفوق على الأيديولوجيا”.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اتوقع هم الاستخبارات الامريكية حاطين الافلام الإباحية وملزقينها في اسامة بحسب كلامكم إن بن لادن ماكان عنده انترنت ف الفرضيات تقام عليكم انتم ياخواجات وليس على بن لادن😂
ابو محمد 😎 ✍️
الشجره ميته اصلاً ، والفلفول فلاّح الغابة النشيط ..
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. واندلقت قارورة خمر بعد .. الماخوذ احترق والا لا ..؟

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