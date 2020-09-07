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صورة تاريخية تكشف عن هاتف خاص بالأمير منصور بن عبدالعزيز
منذ ساعة
1817
1
علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة تاريخية، عن هاتف خاص بالأمير منصور بن عبدالعزيز، وزير الدفاع آنذاك.
وتعود الصورة التي تظهر الهاتف القديم الصنع إلى عام ١٣٦٤هـ (١٩٤٤م).
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اتوقع هم الاستخبارات الامريكية حاطين الافلام الإباحية وملزقينها في اسامة بحسب كلامكم إن بن لادن ماكان عنده انترنت ف الفرضيات تقام عليكم انتم ياخواجات وليس على بن لادن😂
ابو محمد 😎 ✍️
الشجره ميته اصلاً ، والفلفول فلاّح الغابة النشيط ..
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. واندلقت قارورة خمر بعد .. الماخوذ احترق والا لا ..؟
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