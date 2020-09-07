بالفيديو.. لحظة صفع لاعب الزمالك لحارس مرمى الأهلي المصري

وكالات (صدى):
وثقت عدسات إحدى كاميرات القنوات الفضائية المصرية لحظة صفع لاعب الزمالك، حسن القداح، لزميله حارس مرمى النادي الأهلي، عبد الرحمن حميد.
وجاءت تلك الواقعة خلال حفل مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد “مصر 2021″ الذى أقيم أول أمس السبت، حيث كان وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي يجري لقاء تلفزيوني، وصادف ذلك وجود حارس المرمى واللاعب بالقرب من بعضهما البعض.
وعندما لاحظ لاعب نادي الزمالك وجود لقاء تلفزيوني قام بصفع "حميد" على سبيل المزاح، فيما أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد أنه سيتم فتح تحقيق حول الواقعة.