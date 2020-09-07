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بالفيديو.. لحظة صفع لاعب الزمالك لحارس مرمى الأهلي المصري

Time منذ 39 دقيقة
Views 1602
بالفيديو.. لحظة صفع لاعب الزمالك لحارس مرمى الأهلي المصري

وكالات (صدى):
وثقت عدسات إحدى كاميرات القنوات الفضائية المصرية لحظة صفع لاعب الزمالك، حسن القداح، لزميله حارس مرمى النادي الأهلي، عبد الرحمن حميد.

وجاءت تلك الواقعة خلال حفل مراسم سحب قرعة مونديال كرة اليد “مصر 2021″ الذى أقيم أول أمس السبت، حيث كان وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي يجري لقاء تلفزيوني، وصادف ذلك وجود حارس المرمى واللاعب بالقرب من بعضهما البعض.

وعندما لاحظ لاعب نادي الزمالك وجود لقاء تلفزيوني قام بصفع "حميد" على سبيل المزاح، فيما أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد أنه سيتم فتح تحقيق حول الواقعة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
واضح*** وصريح***
قصيدة:-تدرين وادري بنفترق،، كلمات الأمير عبدالرحمن إبن مساعد، من وجهة نظري قصيدة بحجم ديوان،، تدرين وادري بنفترق تدرين قلبي بيحترق حنا اتفقنا في كل شي الا الزمن عيى الزمن لا نتفق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياوردة في كل الفصول يافرح عيّى لايطول قولي واقول ان كان عندك لي حلول يافرحة القلب الحزين الوقت يمر .. ومالك عذر كانك تبين ننسى العمر .. ننسى السنين وانذوب في حب وحنين تدرين وش سر الحكاية الوقت يمر .. ولكل شي لابد نهاية وحنا قربنا من النهاية ومالك عذر يابسمة الثغر الخجول ان كان عندك لي حلول وان كان ودك نتفق والا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق ياحب .. يادنيا جديدة يا احلى ابيات القصيدة ان كان جرحي ما كفى انزفلك جروح ٍ جديدة وان كان شعري ماوفى انسى الحكي وانسى القصيدة يا احلى ايام العمر كثر الحكي وش بيفيد ومابقى عندي صبر والجرح في قلبي يزيد مالك عذر يابسمة الثغر الخجول ما اظن عندك لي حلول وما اظن ودك نتفق واحنا ترانا بنفترق ولاتزعلي لو نفترق قلبك خلي وقلبي انا اللي بيحترق.
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. واندلقت قارورة خمر بعد .. الماخوذ احترق والا لا ..؟
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم ..
مسفر
باغريب كن اديب، الصراحة المصريين يبي لهم قص جنحان بالكويت

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