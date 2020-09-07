بالفيديو.. عبدالعزيز المريسل: سأعتزل الإعلام في حال تعاقد النصر مع غوميز

ماجد محمد (صدى):
أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، بأنه سيعتزل الإعلام بكل مجالاته حال تعاقد نادي النصر مع أليخاندرو غوميز، قائد فريق أتلانتا الإيطالي.
وأوضح المريسل والمعروف إنتمائه لنادي النصر بأن الصحافة الإيطالية تتحدث عن قرب هذا التعاقد، ولكن إذا حضر غوميز لنادي النصر سأعتزل الإعلام بكل مجالاته في التلفزيون وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أعرف ما الهدف من وراء الخبر.. اللاعب لن يحضر، والنصر لن يتعاقد مع غوميز“.
وكشف المريسل، بأن”إدارة الأهلي رفضت عرض النصر الأولي في صفقة تبادلية لضم أحمد موسى ومحمد العويس، وهناك حملة للتجني على إدارة النصر بأنها فاوضت لاعبي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني“.