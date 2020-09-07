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مسجد السقيا الذي صلى به النبي ﷺ في المدينة المنورة

Time منذ 42 دقيقة
Views 536
Comment 1
مسجد السقيا الذي صلى به النبي ﷺ في المدينة المنورة
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أحدث التعليقات

احمد الجيلى صلاح الدين
ارجو الحل طيله الفتره الماضيه يتم نةحويلى للجهه
المصري
كفي تدميرا للشباب فهم عماد البلاد لماذا كل هذا الإصرار على جعله قدوة للشباب فلن يكون بإذن واحد أحد. ( وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ).
ابو محمد 😎 ✍️
انه احمق .. .. وقد قيل // احمق من هبنّقه .. .. هذا هو هبنّقه بشحمه ولحمه وحمقه ، في هذا الخبر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يده النجسه ..
قروم
اوسكوبار وحياة الفهد ودوري ام احمد ماتو ماتو ماتو قادمون اسيا النصر هبلبهم وشل تفكيرهم ماعندهم الإ النصر جا وراح قوي يالعالمي النصراوي النصراوي النصراوي حمهورك وراك ....... قادمون دددددددووووووف

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