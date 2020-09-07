الأعداد السابقة للصحيفة

"حقوق الإنسان" ترصد 164 حالة انتهاك وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام

Time منذ ساعة
Views 1417
"حقوق الإنسان" ترصد 164 حالة انتهاك وتحضر 70 جلسة محاكمة خلال عام

الرياض (صدى):
رصدت هيئة حقوق الإنسان خلال العام المالي 1440- 1441هـ (164) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف مناطق المملكة، شملت العدالة الجنائية، والحماية من الإيذاء، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعمل، والحماية من الاتجار بالأشخاص، والهوية والجنسية، إضافة إلى حالات أخرى متنوعة .

وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة نورة بنت محمد الحقباني أن الهيئة رصدت عدداً من المخالفات أثناء زياراتها وجولاتها الميدانية، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة تجاه تلك الحالات، وفقاً لاختصاصاتها التي تضمنت التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات، مشيرةً إلى تنوع آلية رصد هذه الحالات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت، والصحف والمجلات.

وبينت أن الهيئة حضرت عدداً من محاكمات المتهمين في القضايا الأمنية، حيث حضرت 70 جلسة محاكمة لـ 85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و 6 غير سعوديين، وتابعت إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

احمد الجيلى صلاح الدين
ارجو الحل طيله الفتره الماضيه يتم نةحويلى للجهه
المصري
كفي تدميرا للشباب فهم عماد البلاد لماذا كل هذا الإصرار على جعله قدوة للشباب فلن يكون بإذن واحد أحد. ( وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ).
ابو محمد 😎 ✍️
انه احمق .. .. وقد قيل // احمق من هبنّقه .. .. هذا هو هبنّقه بشحمه ولحمه وحمقه ، في هذا الخبر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يده النجسه ..
قروم
اوسكوبار وحياة الفهد ودوري ام احمد ماتو ماتو ماتو قادمون اسيا النصر هبلبهم وشل تفكيرهم ماعندهم الإ النصر جا وراح قوي يالعالمي النصراوي النصراوي النصراوي حمهورك وراك ....... قادمون دددددددووووووف

أخر الأخبار

بالفيديو.. محافظة القنفذة أو «البندر» وتفاصيل الحياة بها قديما
بالفيديو.. محافظة القنفذة أو «البندر» وتفاصيل الحياة بها قديما
Time منذ 8 دقائق Views 1088
المحكمة الجزائية ببريدة ترد طلب بقتل مروج مخدرات
المحكمة الجزائية ببريدة ترد طلب بقتل مروج مخدرات
Time منذ 14 دقيقة Views 1202
بالفيديو.. سائق سيارة أجرة يلتقط مقاطع للنساء اللاتي يركبن معه وينشرها عبر الإنترنت
بالفيديو.. سائق سيارة أجرة يلتقط مقاطع للنساء اللاتي يركبن معه وينشرها عبر الإنترنت
Time منذ 19 دقيقة Views 1367
تفاصيل واقعة اعتداء كويتيين على بائع مصري
تفاصيل واقعة اعتداء كويتيين على بائع مصري
Time منذ 25 دقيقة Views 241
ثمانيني يطارد ذبابة فيفجر جزء من منزله ويصاب بحروق
ثمانيني يطارد ذبابة فيفجر جزء من منزله ويصاب بحروق
Time منذ 32 دقيقة Views 240
رجل يتحرش بفتاة أثناء ممارستها الرياضة بسبب جمالها الأخاذ
رجل يتحرش بفتاة أثناء ممارستها الرياضة بسبب جمالها الأخاذ
Time منذ 39 دقيقة Views 618
مسجد السقيا الذي صلى به النبي ﷺ في المدينة المنورة
مسجد السقيا الذي صلى به النبي ﷺ في المدينة المنورة
Time منذ 42 دقيقة Views 534
بالفيديو.. عبدالعزيز المريسل: سأعتزل الإعلام في حال تعاقد النصر مع غوميز
بالفيديو.. عبدالعزيز المريسل: سأعتزل الإعلام في حال تعاقد النصر مع غوميز
Time منذ 54 دقيقة Views 1764
4 مميزات يقدمها برنامج توطين قطاع المقاولات لأصحاب العمل والمنشأت
4 مميزات يقدمها برنامج توطين قطاع المقاولات لأصحاب العمل والمنشأت
Time منذ ساعة Views 1416
الاتفاق يجدد تعاقده مع خالد العطوي لموسمين مقبلين
الاتفاق يجدد تعاقده مع خالد العطوي لموسمين مقبلين
Time منذ ساعة Views 1556