4 مميزات يقدمها برنامج توطين قطاع المقاولات لأصحاب العمل والمنشأت

الرياض (صدى):
تحصل منشآت قطاع المقاولات على عدة مزايا بعد التسجيل في برنامج توطين قطاع المقاولات، والتي تم تحديدها في 4 مزايا.
ويقدم برنامج توطين قطاع المقاولات، لأصحاب العمل والمنشآت ميزة التأهيل والإرشاد المهني، حيث يتم توفير فريق إرشاد لتأهيل المستفيدين، بما يتناسب مع إحتياج صاحب العمل، وتحفيز القطاع الخاص على التوظيف بالشركة مع القطاعات الحكومية.
وتعد ميزة الدعم المالي من خلال دعم الموظفين المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية ، من المزايا المهمة المقدمة من البرنامج، فضلا عن زيادة عدد الخبراءالمحليين العاملين في قطاع المقاولات.